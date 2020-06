Calcio a 5, sinergia tra Villaurea e Regalbuto: nasce nuova collaborazione tecnica

Importante accordo per il Villaurea. La società palermitana che milita in Serie C1 di calcio a 5 ha dato vita a una collaborazione tecnica molto importante con il Regalbuto, squadra dell'Ennese di A2. A siglare l'accordo il presidente Vito Contino e il direttore sportivo dei palermitani, Antonio Gallo. "In questo modo - spiega Gallo - i nostri giovani più promettenti avranno la possibilità di affacciarsi a palcoscenici importanti come quelli della A2".

"Il Regalbuto - afferma invece la società ennese - continua a progettare il futuro. E lo fa a 360°, senza lasciare niente al caso. Sul mercato, ma non solo. La filosofia, dunque, non cambia: scommettere sui giovani è l’unica via, sempre e comunque".