Calcio, 43 squadre di giovani promesse in campo per il trofeo "Ricordando Borsellino"

Educare i giovani ai valori dello sport, alle regole e alla legalità. Un grande torneo di calcio tutto dedicato a ragazzini calciatori, di età compresa tra i 5 e i 12 anni, che si sono sfidati oggi nelle diverse categorie, nel campo di calcio Ciaculli, e che sono stati gli unici protagonisti di una grande manifestazione sportiva incentrata sul “fair play”. Alla giornata conclusiva dei campionati di calcio Asc Sicilia – Confcommercio Palermo del secondo trofeo “Ricordando Borsellino", patrocinato da Confcommercio e Comune, hanno partecipato ben 43 squadre di giovani calciatori provenienti da tutta la Sicilia, valevole come finali dei campionati regionali Asc di calcio giovanile. Grande la partecipazione di pubblico e premi per tutti i partecipanti, anche se a farla da padrona è stata la società Castelvetrano/Selinunte che ha conquistato cinque delle sette finalissime.

“Questa manifestazione è stata voluta per i giovani ed è questo l’impegno che abbiamo preso come Asc Confcommercio Palermo – ha spiegato Fabio Gioia, presidente del comitato Sicilia e componente di giunta di Confcommercio Palermo - vogliamo valorizzare lo sport giovanile e al contempo per far conoscere ai tanti ragazzi i principi di legalità cui si è sempre ispirato il giudice Paolo Borsellino. Desidero ringraziare Nino Pollara e Salvo Ramondino che sono le anime di questo torneo e che con grande generosità testimoniano l’amore per i giovani e per lo sport. Ringrazio inoltre la famiglia Borsellino, e in particolare Manfredi, che con grande entusiasmo ci sostiene nel portare avanti questa nostra idea”, ha concluso Gioia.

“Come presidente di Confcommercio Palermo sono onorata e orgogliosa di poter legare il nome della nostra associazione al giudice Paolo Borsellino – ha detto la presidente Patrizia Di Dio – in questi giorni sono stati coinvolti tanti giovanissimi atleti con le loro famiglie nel segno dei valori dello sport, della legalità e, io penso, più in generale dei veri e più profondi valori di vita e di società civile. Ringraziamo Manfredi Borsellino e la famiglia che ci hanno permesso di ricordare il giudice Paolo Borsellino con una grande manifestazione sportiva ideata per i giovani, che sono i veri protagonisti di questa iniziativa. Per il nuovo anno – ha aggiunto - auguriamoci una società migliore, in cui gli eroi come Paolo Borsellino vengano ricordati con un gerundio presente “Ricordando” come il titolo del trofeo, a rappresentare che i valori di questi eroi sono scolpiti nelle nostre coscienze e sono al centro dei nostri obiettivi di vita e sociali”, ha concluso Patrizia Di Dio.

I trofei del torneo raffiguranti l'albero della legalità sono stati ideati e realizzati dall'architetto Grazia Pizzillo del laboratorio artistico “Il Dodo” (via Sampolo n.100 – Palermo). I vincitori per categoria: Categoria 2006 a 9 - Castelvetrano/Selinunte; Categoria 2007 a 9 – Terzo Tempo; Categoria 2008 a 7 - Castelvetrano/Selinunte; Categoria 2009 a 7 - Castelvetrano/Selinunte; Categoria 2010 - Castelvetrano/Selinunte; Categoria 2011 - Polisportiva Caccamo; Categoria 2012 - Castelvetrano/Selinunte. Dida foto – da sinistra: Salvo Ramondino (responsabile A.S.C. Palermo del settore arbitri calcio), Patrizia Di Dio (presidente Confcommercio Palermo con il trofeo Ricordando Borsellino), Fabio Gioia (presidente comitato Sicilia ASC che aderisce a Confcommercio), Nino Pollara (responsabile A.S.C. Palermo settore scuole calcio), Giuseppe Canzone (delegato provinciale Coni) e Grazia Pizzillo (laboratorio artistico il Dodo, che ha realizzato il trofeo).