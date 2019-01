Antonino Brocco, il portiere nato per volare: difenderà i pali della Sicilia negli Under 15

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Enorme gioia ed ennesima soddisfazione per gli Under 15 regionali della società ASD Il Calcetto guidata dal Mister Fabio Vitale e dal preparatore atletico Giovanni Ignatti e dal dirigente Tony Colombo, società affiliata Calcio Sicilia dei presidenti Manno e Zito e dal direttore sportivo Piero Dell'Orzo. Il 2019 è iniziato nel segno dei grandi appuntamenti per il giovane portiere Antonino Brocco, che ha risposto presente insieme al compagno di squadra Marco Pedalino alla convocazione per la Rappresentativa Regionale Sicilia Under 15 (Giovanissimi) guidata dal selezionatore Salvatore Tarantino.

Dopo l'esperienza magnifica ed esaltante del finale della scorsa stagione dove era stato aggregato con gli allievi ragionali (classe 2001) del Calcio Sicilia riuscendo a vincere il titolo regionale sotto età di ben tre anni, arrivando fino alle final six di Cesenatico. La stagione calcistica 2018/19 continua sulla falsa riga del finale dello scorso campionato,con vittorie e soddisfazioni, primi nel campionato Under 15 regionale nel girone A, arriva la convocazione con la Rappresentativa Provinciale di Palermo,dove disputa il torneo Pietro Paolo Brucato da titolare dunque, per l’estremo difensore classe 2004 (nella foto in alto) arriva un altro strepitoso risultato utilissimo per la sua crescita umana e professionale. Il raduno dei “migliori” 2004 della Sicilia occidentale che si è svolto nel pomeriggio di martedì scorso, 8 gennaio, sul sintetico dello stadio comunale di Bagheria, dove uno staff tecnico preparato e qualificato ha visionato i giovani calciatori durante l’allenamento e la consueta partitella conclusiva.

Questa selezione è preliminare: servirà per formare il gruppo dei 22 giocatori Under 15 che prenderanno parte alla 58° edizione del Torneo delle Regioni 2018-19, in programma a Roma nella prossima Primavera. La convocazione del giovane Brocco con i “vessilli” della Rappresentativa Regionale Sicilia ha trasmesso soddisfazione, gioia e orgoglio alla comitiva della ASD Il Calcetto, nonché al suo preparatore Pietro Lorello, che lo segue oramai da due anni con risultati ottimi e alquanto rilevanti.