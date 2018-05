Boxe, supermatch al PalaOreto: palermitano sul ring per il titolo italiano dei Superleggeri

La tensione sale alle stelle e inizia il conto alla rovescia per uno dei più grandi e importanti eventi sportivi, fra quelli svoltisi in Sicilia, degli ultimi tempi. Venerdì 25 maggio alle ore 21 sul ring, montato appositamente per l'occasione all'interno del PalaOreto di Palermo, il pugile palermitano Giancarlo Bentivegna affronterà il suo avversario, il piemontese Massimiliano Ballisai, per la conquista del titolo italiano dei Superleggeri. Il super match, patrocinato dal Comune di Palermo, è organizzato dalla Loreni Boxe e dalla Palestra Popolare Palermo dove Bentivegna si allena quotidianamente da quattro anni seguìto dal Maestro Luigi Spera. Nella sua storia vanta un record di 13 vittorie e una sola battuta d'arresto, dall'altra parte un pugile di due anni più giovane ma con all'attivo ben 25 match con 20 vittorie e cinque sconfitte.

"Fisicamente e mentalmente sto benissimo – afferma Giancarlo - l'avvicinamento al match è stato lungo e meticoloso, c'è stato il tempo necessario per prepararlo bene. Sono sicuro che ci sarà, come sempre, un grande pubblico caloroso, il mio pubblico. Disputare questo importante match proprio nella mia città mi rende ancora più combattivo e mi riempie di gioia e di orgoglio. I miei tifosi hanno già vinto, il resto spetterà a me sul ring e sono pronto. Carico del loro affetto, che ogni giorno mi giunge e che anche lì si farà sentire, salirò sul ring per assaltare anche per loro il titolo italiano!".

Per il boxeur palermitano un trimestre di preparazione sportiva molto impegnativo, dunque, e, altresì, scandito da continue dimostrazioni di affetto e supporto; sia a livello cittadino che da più città come Napoli, Roma, Livorno, Brescia, Genova si sono date diverse iniziative quali ad esempio cene e serate musicali finalizzate a raccogliere i fondi necessari per la realizzazione del grande evento. Una campagna di crowdfunding lanciata proprio per questo motivo ha visto centinaia di adesioni e tra le dimostrazioni di sostegno ricordiamo che il noto regista e casting director palermitano Maurilio Mangano ha realizzato per lui un video promozionale proprio per manifestare in maniera tangibile il suo supporto e la sua stima.

"Nelle ultime settimane, grazie al rapporto di amicizia e collaborazione che da anni ci lega, siamo stati ospiti della palestra livornese Spes Fortitude di Lenny Bottai dove abbiamo affinato al meglio la preparazione di Giancarlo - afferma il preparatore atletico di Bentivegna, il Maestro Luigi Sper -.. Ringraziamo Lenny, che peraltro il 25 sarà insieme a me all'angolo per coadiuvarmi, e tutto lo staff. Il match sarà una delle tante dimostrazioni degli alti livelli qualitativi che caratterizzano lo sport popolare e il supporto di Lenny e della Spes Fortitude manifestano lo spirito di appartenenza a questa visione dello sport caratterizzato dai valori di solidarietà e cooperazione".

"Nei prossimi giorni - fanno sapere gli organizzatori - Palermo vedrà l'arrivo di atleti, manager, tecnici da tutta Italia, e il match, anche per questo motivo, si delinea come un importante momento che darà gran lustro alla città. Le prevendite per assistere al match sono andate a ruba già nelle scorse settimane. Si annuncia un evento dalla grandissima partecipazione, per chi fosse interessato all'acquisto il costo è di 10 euro per posti in gradinata, di 20 euro per bordo ring. Per l'acquisto o anche solo per informazioni è possibile chiamare i numeri 3801082631 per Palermo, 334741020 per Altofonte, 3881472682 per Bagheria".