Al bowling La Favorita un torneo tra sport e sociale

4° Trofeo Nazionale IL TUAREG TO - Memorial Rosario Bellomonte & Mario Piacentin Concluso con le finali di domenica 10 novembre, il torneo nazionale di bowling che dal 4 al 10 novembre ha visto impegnati circa 80 atleti provenienti da tutta Italia. Perfetta l'organizzazione ed il supporto del Bowling La Favorita, che ha ricevuto il plauso da parte dei partecipanti e dal rappresentante della FISB,Arcangelo Priulla. Come in ogni evento organizzato, dichiarano Francesco Bellomonte e Mario Frangipane (ASD Crackerjack), promotori della manifestazione, abbiamo messo anima e corpo affinchè il livello dei partecipanti fosse così alto e siamo consapevoli che i risultati dei singoli premiano le nostre aspettative.

Il sano agonismo ha regnato per tutta la durata del Torneo al cui interno è stata anche organizzata una raccolta fondi a favore della Fondazione Los Ninos del Mar Colombia. La classifica finale ha visto il trionfo dei palermitani Gino La Mattina, primo classificato e Roberto Sottile, secondo classificato.Il terzo posto è stato appannaggio del Romano Pierpaolo De Filippi. Apice dell'agonismo il 300 ottenuto in finale dal vincitore che ha ricevuto un grande applauso dal folto pubblico di appassionati. Durante la premiazione, è intervenuto Vincenzo Lo Cascio GM de Il Tuareg TO (main sponsor) riconfermando l'impegno dell'Azienda anche per il 2020.

