C'è il Catania nei paraggi: vietata la trasferta di Biancavilla ai tifosi del Palermo

Vietata la trasferta di Biancavilla ai tifosi del Palermo. Il motivo? In concomitanza con l’impegno dei rosanero, nei "paraggi" giocherà anche il Catania. Nelle ultime ore è arrivato il ‘no’ da parte del prefetto etneo alla spedizione palermitana. Per motivi di ordine pubblico i biglietti potranno essere acquistati soltanto dagli spettatori non residenti nella provincia del capoluogo.

Il Palermo dunque non potrà contare sul sostegno e sulla carica dei propri tifosi che nelle scorse settimane avevano seguito in massa le prove con Marsala, Roccella e Messina. Il piccolo impianto del Biancavilla sarà off limits per il popolo rosanero dopo che il prefetto catanese - al termine di una lunga riflessione - ha deciso di evitare rischi, anche perché a meno di 50 chilometri di distanza, proprio domenica, al Massimino di Catania si giocherà il match di Serie C fra la formazione etnea e il Picerno. L’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva già da tempo inserito la partita dei rosa contro il Biancavilla allo stadio “Orazio Raiti” tra quelle ad alto rischio.