Beppe Accardi: “Il 18 marzo calcio e solidarietà per dare lustro alla città di Palermo”

“Tutti pronti per il 18 marzo. Al Solemar ci sarà un evento importante targato Conference403, un evento che dà lustro alla città di Palermo e sarà anche occasione di confronto con tanti addetti ai lavori del mondo del calcio”. Parole firmate Beppe Accardi, massimo esponente degli agenti palermitani in attività che attraverso un videomessaggio pubblicato sui canali social di Conference403 ha voluto invitare tutti ad accorrere in massa alla Solemar Football Conference del 18 marzo 2019 che si terrà al Solemar Club di Palermo. Una manifestazione organizzata da Conference403 in collaborazione con AvvocatiCalcio e l’Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile di Palermo che parteciperà con il Triennio Economico e con gli studenti Francesco Albanese e Federico Fiorenza del V Classico B che si sono distinti negli anni e sono stati selezionati dall’organizzazione e dai docenti responsabili del progetto (il vice preside Prof.Nicolò Sacco e il Prof.Giuseppe Salemi, docente di matematica finanziaria) nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro. Oltre Beppe Accardi, che farà da padrone di casa, ci sarà l’avvocato Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e l’ex capitano rosanero Stefano Sorrentino che ritirerà il premio Una Vita Per il Calcio a cura di FTA.

Con loro anche il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti, l’ex es del Palermo e oggi al Watford Nicola Salerno, il ds del Perugia Roberto Goretti e il club rosanero con il ds Rino Foschi, il responsabile del settore giovanile Sandro Porchia e il segretario del settore giovanile Lorenzo Farris. A moderare la Solemar Football Conference sarà Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb.com. Nel corso della manifestazione sarà anche possibile aggiudicarsi delle maglie dei calciatori gentilmente concesse dai club, il cui ricavato dal sorteggio sarà devoluto in beneficenza all’Oratorio Salesiano Santa Chiara di Palermo che si occupa delle fasce più deboli della città. È possibile prenotare il proprio ticket attraverso la pagina di Facebook di Conference403.