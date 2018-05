Subbuteo, ben cinque bagheresi convocati per il mondiale a Gibilterra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

na stagione ricca di trionfi come quella che sta per concludersi, non poteva che essere foriera di liete notizie, non ci siamo fatti mancare nulla: un titolo nazionale Under19, due titoli nazionali di Coppa Italia (Under19, doppietta di Antonino Fontana, e Femminile con Giuditta Lo Cascio), altri quattro podii in tornei federali, svariati tornei nazionali e internazionali vinti e soprattutto una Serie A a squadre svanita solo ai PlayOff, quando l’obiettivo doveva essere una difficile salvezza. Con questo Palmarés, costruito solo ed esclusivamente con le nostre forze, credendo e investendo fortemente sulla nostra “cantera”, la Federazione nazionale ha ritenuto opportuno premiare i nostri atleti. E sì, perché la delegazione del Subbuteo Club Bagheria ai prossimi mondiali in terra di Gibilterra, che si disputeranno a inizio Settembre, sarà numerosissima.

Questi i convocati: Antoninino Fontana, convocato di diritto tra gli Under19 in quanto Campione d’Italia; Metà della squadra femminile sarà di Bagheria, il Selezionatore Federale ha infatti convocato le veterane della nazionale Eleonora Buttitta e Giuditta Lo Cascio (già vincitrici di titoli iridati), oltre a loro ha anche convocato un vero e proprio astro nascente, una ragazza dotata di una grande tecnica, capace di cambi di ritmo interessantissimi: la diciassettene Rosalia Filippone; Ma non è finita qui, per guidare la squadra azzurra femminile la Federazione ha scelto il nostro Capitano, Stefano Buono, che così sarà il CT della nazionale femminile. Per le nostre ed i nostri magnifici cinque, un solo obiettivo: fateci sognare ove Mediterraneo e Oceano si incontrano. I prossimi saranno tre mesi di allenamenti intensisissimi. Subbuteo Club Bagheria (https://www.facebook.com/subbuteobagheria)