Il Palermo perde pezzi, Bellusci si rompe di nuovo: stagione finita?

Nuova ricaduta per Giuseppe Bellusci. E per lui a questo punto la stagione potrebbe essere già finita. Un'altra tegola dopo il ko di Nestorovski. Il difensore rosanero sabato contro l'Avellino era tornato in campo dopo più di un mese ma al 42' ha subito un nuovo infortunio. Ha provato a resistere fino alla fine del primo tempo, peggiorando forse la sua condizione. Infortunio assai simile a quello subito contro il Frosinone, con qualche complicazione.

Ecco - testuale - il report inoltrato dal sito ufficiale del Palermo: "Il calciatore Giuseppe Bellusci si è sottoposto in data odierna ad una risonanza magnetica che ha evidenziato il riacutizzarsi della lesione di secondo grado del bicipite femorale destro con distacco aponeurotico. Il giocatore inizierà da oggi il percorso fisioterapico del caso".

Giungono aggiornamenti anche sulle condizioni di Rafael Murawski: "Il calciatore - fa sapere il Palermo - si è sottoposto oggi ad una risonanza magnetica che ha confermato la prima diagnosi effettuata dal dottor Francavilla, evidenziando un forte trauma contusivo della rotula del ginocchio destro".