Atleta paralimpico palermitano ricevuto al Quirinale: per Cristian un selfie con Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una rappresentanza di atleti italiani medagliati ai mondiali di nuoto paralimpico di Londra e agli European Para Youth Games di Lahti in Finlandia. Tra loro c'era anche il cestista della squadra Osa - I Ragazzi di Panormus Cristian Gandolfo. La compagine di basket in carrozzina sostenuta dalla cooperativa Osa milita nel campionato nazionale di serie B e nel campionato giovanile.

"Aver incontrato insieme ai miei compagni della mazionale italiana il nostro presidente - racconta Cristian - è stata un'emozione unica e indimenticabile. È difficile esprimere con le parole le soddisfazioni e i riconoscimenti che ho avuto la fortuna di ottenere in questo anno di sport e che auguro di cuore possano conseguire anche tutti i ragazzi della mia età che come me praticano il basket in carrozzina per migliorare la propria condizione fisica e crescere attraverso la pratica sportiva".

Nel corso dell'incontro sono intervenuti Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Roberto Valori, presidente della Federazione italiana Nuoto Paralimpico, Federico Morlacchi, medaglia d'oro di nuoto ai Mondiali di Londra paralimpici e Asia Giordano, medaglia di bronzo di Judo ai Giochi Giovanili Europei paralimpici.