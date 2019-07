Basket in carrozzina, il palermitano Cristian Gandolfo argento in Finlandia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Cristian Gandolfo, palermitano di 15 anni, ha vinto la sua prima Medaglia d'argento in Finlandia agli European Para Youth Games con gli azzurini under 22 del basket in carrozzina. Cristian ha iniziato il suo percorso nel 2017 a soli 13 anni con il Candido Junior Camp Campus Paramlimpico organizzato a Palermo con le due Federazioni Fipic e Finp ed il Cip, il comitato italiano Paralimpico. Non aveva mai praticato sport prima di allora. Dopo il campus ha continuato il suo percorso con l'assocciazione Osa - i ragazzi di Panormus.

Nella stagione sportiva 2018/2019 ha partecipato con i ragazzi di panormus ai campionati di basket in carrozzina sia di serie B che giovanile. Nel 2018 è stato notato dai tenici nazionali e quest'anno 2019 è arrivata la convocazione ed ha indossato la maglia azzurra con la nazionale under 22. E cosi dopo aver battuto insieme ai suoi compagni, le squadre come l'Irlanda, la Finlandia ed il Portogallo torna dalla Finlandia il lunedì luglio 2019 con un argento al collo.

I ragazzi di Panormus sono alla continua ricerca di giovani atleti, che hanno voglia di emergere, ma anche di divertirsi, e pronti a lanciarsi in nuove avventure.