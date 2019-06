Irlanda, calcio a 5: si infrange contro il muro portoghese il sogno degli avvocati palermitani

Asd Jus Palermo-delegação de Barcelos da ordem dos advogados 1-2 nella semifinale degli Eurolawyers 2019. Si infrange contro il muro portoghese il sogno degli avvocati palermitani partiti alla volta dell'Irlanda per la competizione che ha visto impegnate sui campi in erba di Limerick le 15 migliori squadre di calcio a 5 d'Europa. A vincere la competizione proprio la squadra arrivata dalla penisola iberica che ha alzato la coppa dopo aver sconfitto 2-1 i danesi del Kromann Reumert. Il portiere del quintetto siciliano Fabrizio Lentini è stato premiato come miglior portiere del torneo.

Superata la fase a gironi senza subire neanche un gol da Marsiglia, Mosca e Sofia, i "principi del foro" palermitani hanno battuto ai quarti i colleghi russi per 4-2 ai calci di rigore. Dopo la partita contro i campioni, a vincere la finale per il terzo e quarto posto è stata la Hungary five con il punteggio di 3-1. "Siamo soddisfatti del risultato, il migliore - commenta il capitano Fabrizio Giuistolisi - raggiunto dagli avvocati palermitani negli europei di calcio a 5. Un risultato che acquista maggior valore considerato l'altissimo livello tecnico e tattico delle squadre scese in campo".

Al termine della competizione europea i portoghesi hanno voluto scambiare le proprie maglie con quelle degli avvocati palermitani, considerati a loro dire i più ostici degli Eurolawyers 2019 nonostante il piazzamento finale. La squadra che decollerà domani dallo Shannon international airport per atterrare al Falcone-Borsellino è composta da: Marcello Cugliandro (presidente), Fabrizio Giustolisi (capitano), Maurizio Alleri, Pietro Aiello, Domenico Mira, Federico Lentini, Daniele Pirrello, Alberto Spedale, Vincenzo Pace e Salvo Cangialosi.