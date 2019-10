Automobilismo, al via la targa Umberto Caravello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tutto è pronto per l'evento culturale-sportivo, organizzato dal sodalizio palermitano Veteran Car Club Panormus, in collaborazione con la Scuderia del Castello-Alcamo. Tanti gli amici appassionati che si sono dati appuntamento nella giornata di domenica 20 ottobre 2019 in quel di Castellammare del Golfo, presso il Bar Emporium - Via Don Leonardo Zangara 51, (porto) dove a partire dalle 8 alle 9,30, si svolgeranno le rituali verifiche concorrenti con la consegna del road-book, (tuttavia, un primo turno di verifiche è previsto nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre, dalle 17 le 20 nella Sede del Club Veteran Car Club Panormus - via Sandro Botticelli 15 Palermo) mentre, alle 9,45 il direttore di manifestazione chiamerà i partecipanti al briefing.

Un quarto d'ora più tardi, invece, il tricolore al vento indicherà lo start alla prima vettura che animerà la sfida di precisione sulle prove cronometrate, ricordando così, la memoria del caro amico appassionato Umberto Caravello. Concluso il piacevole momento sportivo, gli equipaggi si ritroveranno a pranzo alle 13,30, dove all'interno del ristorante si svolgerà anche la cerimonia di premiazione. Le categorie ammesse saranno: Driver, Classic e Modern e verranno premiati i primi 5 classificati delle rispettive Cat. Driver e Classic, mentre, le Modern vedranno 3 vincitori ed in più verrà premiato il primo equipaggio femminile classificato. L'evento è valido per il campionato sociale e challenge del Gattopardo.

Vi ricordiamo che le iscrizioni chiuderanno mercoledì 16 ottobre alle 20. INFO E ISCRIZIONI: VETERAN CAR CLUB PANORMUS 091 522090 - 091 7659308 FAX E-mail: segreteriavccpanormus@yahoo.it SCUDERIA DEL CASTELLO 3336088025 E-mail: andreapiscitello@alice.it info@scuderiadelcastello.it MARIANO CUCCIA 339 4305319 E-mail: marianocuccia@gmail.com

Gallery