Automobilismo, tutto pronto per il raid del San Martino

Organizzato dal Veteran Car Club Panormus, sodalizio palermitano presieduto da Antonino Auccello, si svolgerà sabato 21 luglio l'ottavo raid del San Martino "Targa Tommaso D'Alia". L'atteso evento radunistico con prove di precisione cronometrica, prenderà il via dall'Università, presso il Museo storico dei motori e dei meccanismi (viale delle Scienze 8) dove, a partire dalle 15 alle 16:45 si svolgeranno le rituali verifiche, la consegna del Road Book ai concorrenti e infine il briefing. Tuttavia, i concorrenti interessati potranno effettuare le verifiche anche nella giornata di venerdì 20 dalle 17 alle 20 presso la Sede del Club VccPanormus di Via Sandro Botticelli 15 - Palermo.

A indicare lo start alla primo equipaggio sarà il direttore di gara, che alle 17 sventolerà il tricolore dinanzi il muso della prima vettura, che da lì a poco si troverà a fare i conti con le prove cronometrate della regolarità classica situate nel piazzale interno della stessa Università. Conclusa la sfida sui pressostati, le auto d'epoca si incolonneranno e faranno tappa alla volta di San Martino delle Scale,(frazione del comune di Monreale della Città metropolitana di Palermo) per godere del meraviglioso paesaggio naturalistico, meta di turismo durante la stagione estiva. l'8° Raid del San Martino "Targa Tommaso D'Alia", oltre al gusto del confronto sui pressostati, si propone come imperdibile momento conviviale capace di far ritrovare sotto il segno della passione condivisa tanti amici appassionati ed estimatori delle quattro ruote d'epoca e non solo. La giornata si concluderà presso il ristorante "La Carcara" di Borgetto, dove si consumerà la cena, mentre ai microfoni della premiazione saranno annunciati e chiamati sul podio i primi 5 classificati della Cat. Driver; i primi 5 della Classic; i primi 5 Cat. Modern ed il vincitore della Targa in ricordo del compianto amico socio Tommaso D'Alia. "Mercoledì 18 Luglio 2018 ore 20:00 Chiusura Iscrizioni"