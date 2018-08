Automobilismo, per Festina Lente una domenica tra Cerda e Zafferana Etnea

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica di impegni per l’associazione culturale Festina, presnete a due importanti eventi. "Il primo - spiega il presidente epilota Rosario Lo Cicero Madè - è lo Slalom Quota Mille che si svolgerà a Zafferana Etnea, dove avremo in gara, tra le storiche la Opel 1900 GT di Giuseppe Ferrara Sardo e tra le moderne, con orgoglio, il nostro Enrico Parasiliti, pilota originario di Tortorici, appena giunto nel nostro Sodalizio, il quale sarà al via con la sua Renault Clio”.

Il secondo è lo slalom "Quota Mille” che Totò Riolo, con la sua scuderia Targa Racing Club, organizza da anni a Cerda, in collaborazione con l’AciPalermo presieduto da Angelo Pizzuto. "A onorare l’evento, per i nostri Colori - prosegue Madè - ci saranno Oliver Oliveri con la Porsche 911 SC e Pierluigi Fullone, con la BMW 2002 TI, preparata a Collesano da suo padre Saro. Che sia una domenica all’insegna dei valori sportivi e che ci procuri il massimo delle soddisfazioni possibili”.

