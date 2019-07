Automobilismo, Misilmeri alza il sipario del 25° anniversario: tutto è pronto per la sfida tra i birilli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grandi preparativi per l’importante e sentito appuntamento motoristico palermitano organizzato dalla Scuderia Misilmeri Racing, in stretta collaborazione con il Team Palikè Palermo, pronti a regalare ai tanti appassionati e piloti una edizione memorabile. Il 20 e 21 Luglio, infatti, si accenderanno i motori del 25° anniversario valido per la Coppa Aci Sport, per il Campionato Siciliano Slalom e per lo Challenge Palikè. E’ cominciato il countdown che porterà al 21 Luglio, data lungamente attesa, per festeggiare le nozze d’argento fra gli appassionati e lo Slalom di Misilmeri. Sarà il trentennale dalla prima volta, (1989) che si corse su queste strade tra i birilli in direzione Piano Stoppa, ma solo dopo cinque anni a causa di alcune mancate edizioni si è arrivati a questo bellissimo traguardo.

Per far sì che la manifestazione di quest’anno diventi memorabile si sono unite due forze organizzatrici, i “fervidi” ed efficienti giovani della Misilmeri Racing ed i veterani del Team Palikè, con il Comune di Misilmeri, che affiancherà questa eccellente squadra con il patrocinio all’evento. La gara che è valida per la Coppa di Slalom 5° zona rappresenterà l’undicesima prova del Campionato regionale di specialità curato dalla Delegazione Aci Sport Sicilia e il terzo appuntamento dello Challenge Palikè 2019, al cui seguito ci sarà come nelle due precedenti occasioni la rivista specializzata nazionale RS RallySlalom.

La direzione gara è invece stata affidata all’esperto calabrese Massimo Minasi. L’evento motoristico è abbinato alla memoria del mai dimentico Luca Cerniglia, giovane pilota locale che su queste strade aspirava a correre sulle orme del papà Filippo. Il percorso di gara della lunghezza di 2,990 km che si snoda sulla Sp.38 Misilmeri - Belmonte Mezzagno in direzione Piano Stoppa, sarà rallentato da 14 postazioni di birilli poste nei punti nodali. Saranno tre le manches cronometrate, (come da regolamento) senza alcuna ricognizione. Il programma prevede: sabato 20 Luglio, le verifiche sportive presso i locali della Area artigianale via Pellingra dalle ore 14,30 alle 19.00 e quelle tecniche traslate di mezz’ora. La partenza della prima vettura sarà data alle ore 9.00 (manche 1) di domenica 21.

Grande attesa per i piloti che vorranno esser protagonisti dell’evento, fra questi uscirà il nome da apporre sull’Albo D’oro della manifestazione, a seguito del vincitore dello scorso anno Girolamo Ingardia, che trionfò sulla piccola monoposto Ghipard. Le prime indiscrezioni danno un “parterre" molto folto per quanto la gara sia la terza in calendario dell’intenso luglio e ne preceda altre due prima della pausa di ferragosto. La Scuderia Misilmeri Racing e il Team Paliké Palermo, invitano tutti gli amici appassionati a partecipare.

