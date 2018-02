Automobilismo, Ignazio Bonavires campione sociale Armanno Corse 2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolta ieri Domenica 4 Febbraio nell'incantevole sala ricevimenti Reggia di Kokalos a Sciacca (Ag) la premiazione del Campionato Sociale Scuderia Armanno Corse, avvincente graduatoria relativa ai risultati conseguiti nella stagione automobilistica 2017 dai Soci Atleti/Piloti Armanno Corse ed occasione per conferire riconoscimenti a tutti gli iscritti al sodalizio giunto quest'anno alla sua 6^ edizione. Sala gremita, più di 110 gli intervenuti, direttivo in prima linea con a capo il Presidente Gaetano Armanno, Soci Collaboratori,Soci Semplici, Soci Atleti/Piloti ed i loro meccanici,amici, addetti ai lavori, quasi tutti con a fianco le loro rispettive Famiglie a dar vita a quello che è diventato con lo scorrere dei minuti uno speciale appuntamento dove si è respirata semplicemente aria familiare,di amicizia cordialità e passione condivisa per i motori.

Presentatore "eccellente" della Kermense il giornalista(professionista) Flavio Lipani (a cui è stato consegnato anche un riconoscimento per la collaborazione in diverse manifestazioni targate Armanno Corse) che fin dal primo istante si è reso disponibile e orgoglioso di potere essere la linea guida della manifestazione. Diversi i premi assegnati dalla Scuderia Armanno Corse, quest'anno Squadra Vice-Campione Italiana e Siciliana Slalom Aci/Sport. In pole position non potevano mancare i riconoscimenti ai protagonisti nazionali della passata stagione, piloti che hanno portato in alto i colori della Scuderia e di tutta la Sicilia del Motorsport: Vincenza Allotta su Fiat 126 vincitrice della Coppa Nazionale Femminile Slalom, Ignazio Bonavires su Peugeot 106 R. vincitore del Trofeo Nazionale Gruppo N Slalom, Giuseppe Raineri su Fiat 127 vincitore del Trofeo Centro-Sud Slalom e Michele Poma su Formula Ghipard Campione Italiano Slalom Under 23, tutti titoli assegnati dalla federazione Aci/Sport Italia. In evidenza anche i riconoscimenti per i protagonisti delle Cronoscalate Autostoriche con due Campioni Siciliani di Raggruppamento Antonio Piazza e Alberto Santoro rispettivamente nel 1° e nel 2°;Michele Piazza e Salvatore Pumilia protagonisti indiscussi nel 3° Raggruppamento anche se con qualche vicissitudine.

Premi assegnati ad un totale di 36 Soci e 27 meccanici a cui è stato dato il giusto applauso, richiamati in passerella uno ad uno mentre sullo schermo scorrevano le immagini che li hanno resi protagonisti in un 2017 indimenticabile. Momenti di grande emozione durante lo scambio di doni da parte della A.S.D. Scuderia Armanno Corse e l'Associazione Culturale e Sportiva Dalida' di Serrastretta (Cz) sodalizi gemellati dal 30 Settembre 2012 e che da allora non si sono mai divisi grazie agli incontri frequenti di vita privata ed alla partecipazione reciproca di gruppo a manifestazioni Culturali e Sportive in terra di Calabria e di Sicilia.Bellissimo il regalo donato alla Armanno Corse, un ritratto su pergamena della nota cantante Dalida' (originaria di Serrastretta)prettamente fatto a mano da Nunzia Fazio e consegnato direttamente nelle mani del presidente Gaetano Armanno dalla stessa Nunzia e da Maria Antonietta Mascaro quest'anno felice di potere avere inoltre al suo fianco il Papà Pietro, anche lui in rappresentanza dell'associazione Calabrese. Tra i vari riconoscimenti inoltre importanti quelli assegnati a: Michele Poma e Gianfranco Barbaccia (quest'ultimo su Fiat 126 P1-Vice Campione Italiano Slalom Under 23) per la categoria Under 23; alla A.S.D. Ufficiali di Gara "Ciccio La Delfa" di Palermo con a capo il Presidente Ninni Mulè accompagnato da un nutrito gruppo di commissari di percorso, tra l'altro lo stesso Presidente ha colto l'occasione per comunicare gli importanti appuntamenti a cui il gruppo palermitano si sta preparando per il 2018 e cioè la partecipazione in vesti di ufficiali di gara alla 24 Ore di le Mans e probabilmente in Gran premi di F1, quest'ultimi ancora in attesa di conferme;riconoscenza inoltre per Gaetano Armanno (nipote del Presidente) responsabile del sito internet www.scuderiaarmannocorse.com, e per due new entry pronti a difendere i colori Armanno Corse nel 2018, trattasi di Salvatore Burgio in gruppo A Slalom su Peugeot 106 e Vincenzo Novara (fratello di Salvatore) pronto per il gruppo E1 Italia Slalom su Peugeot 106.

Spazio alle Lady di casa Armanno Corse cosi premiate: Vincenza Allotta con la Coppa Dame per la strepitosa stagione in cui è stata indiscussa protagonista e Valentina Scavetto nella qualità di collaboratrice e Graphic Designer, operato importantissimo e fondamentale quello della brava Valentina sempre attenta nei preparativi delle manifestazioni targate Armanno Corse. A conclusione di una premiazione destinata ad entrare nei ricordi di ogni partecipante,consegnati i premi ai Soci/Piloti che si sono inseriti nei primi 10 posti assoluti della classifica:10° Gianfranco Barbaccia, 9° Salvatore Novara,8° Andrea Armanno, 7^ Vincenza Allotta, 6° Giuseppe Raineri, 5° Giovanni Greco, 4° Salvatore Polizzi ed infine lo splendido podio con al 3° posto il pluricampione siciliano Giuseppe Castiglione (purtroppo assente per motivi personali), al 2° posto Alberto Santoro ed al 1°posto il vincitore indiscusso Ignazio Bonavires. Alla consegna dei premi assoluti si è dato via alla festa ed alle magnifiche foto di gruppo. Arrivederci con i protagonisti della Scuderia Armanno Corse alla nuova stagione automobilistica 2018 ormai alle porte. Fonte: Segreteria Armanno Corse Foto: Salvatore Vultaggio