Automobilismo, Trappeto accoglie le auto d'epoca per la "Coppa Vincenzo Mattina”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La cittadina palermitana di Trappeto si prepara ad accogliere il mito delle auto d’epoca con l'evento Auto Retrò del Re Cucco “Coppa Vincenzo Mattina”. L'appuntamento è per domenica.

Organizzato dall’associazione “La Sicilia dei Florio” in collaborazione con Nutritalia – Trappeto e l’associazione Turistica Trappetese, con il patrocinio di Aci Storico Palermo e Araci Italia, l’evento turistico-culturale prevede prove di abilità.

Gli equipaggi partecipanti si ritroveranno accomunati dalla stessa passione e avvolti da una piacevole nota di cultura, sport, convivialità e gusto nella mattina di domenica, presso piazza Municipio, dove, dalle 9 alle 10 si svolgeranno le rituali operazioni di verifiche, mentre, alle 10,30, la carovana vintage si trasferirà nel piazzale antistante lo stadio comunale, per effettuare in due manche le prove di precisione cronometrica della regolarità classica, con la prima sessione prevista dalle 10,30 alle 11,30. Terminata la prima sfida al centesimo di secondo sui pressostati della specialità, i concorrenti saranno chiamati a una visita guidata, che farà scoprire le bellezze del centro storico trappetese e del porto. Si ritornerà nuovamente alle prese con il cronometro, quando il direttore di manifestazione alle 12,30, indicherà nuovamente il via alla prima vettura sulla seconda sessione di prove (circa 40 il numero totale delle prove cronometrate) che decreteranno i vincitori delle tre categorie ammesse, ovvero: “Driver”, vetture storiche con strumentazione di cronometraggio elettronica; “Classic”, vetture storiche con strumentazione di cronometraggio meccanica; “Modern”, vetture moderne con strumentazione di cronometraggio libera.

Archiviato il lato sportivo dell’evento che premierà i primi tre equipaggi meglio classificati delle tre categorie e il primo equipaggio femminile, i partecipanti si ritroveranno a pranzo alle 14,30, presso la terrazza dello stabilimento Nutritalia, dove si degusteranno ottimi prodotti tipici. Ad allietare la squisita nota di gusto, un eccezionale spettacolo musicale e balli caratteristici, mentre, dalle 17, si svolgerà la cerimonia di premiazione con gadget a tutti i partecipanti e saluti di commiato. Il costo di partecipazione per equipaggi di due persone è di 80 euro, il cui pagamento verrà effettuato in loco al momento delle verifiche. Per equipaggio di una persona il costo è di 55 euro e per ogni persona in più 25 euro. Le iscrizioni devono pervenire per e-mail all’indirizzo giellegi41@hotmail.com con l’invio della scheda compilata, entro mercoledì 26 Giugno 2019. Per informazioni: Giuseppe Giaconia di Migaido – Telefono: 340 1432290

Gallery