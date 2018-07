Monreale: Ac Festina Lente con il solo Bonsignore al via a Novara di Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Associazione Culturale Festina lente di Monreale, presentatasi con un solo pilota al via, Agostino Bonsignore, iscritto in Classe S2, nello Slalom della Rocca di Novara di Sicilia che quest'anno tagliava le 23 candeline, ha centrato l'obiettivo ed a raccontarcelo è il Presidente Rosario Lo Cicero Madè "106 i partenti ed un solo nostro pilota al via, siamo soddisfatti perchè l'importante è esserci e poco importa il numero dei nostri partenti. La nostra - prosegue Madè - non è una Scuderia ma bensì una Associazione Culturale, ci occupiamo, in particolare di eventi Culturali e non abbiamo cento l'ambizione, come le altre Scuderie, d'infoltire le nostre fila, al fine di raccogliere primati ed effimeri risultati eclatanti.

Siamo comunque soddisfatti - prosegue Rosario - di quello che abbiamo raccolto, in questi quattro anni di attività agonistica, grazie ai nostri piloti che sono, prima di tutto degli amici, dalle vittorie di Classe, alle vittorie di Gruppo, sino ai vari Campionati Siciliani ed snche Italiani. Le menate - conclude il Presidente - e le elucubrazioni mentali che si fanno altri, sempre alla ricerca spasmodica di primati, proprio non ci toccano e li osserviamo con distacco ed ironia". Tornando allo Slalom di Novara di Sicilia, valido per il Trofeo Centro-Sud, per la Coppa ACI Sport 5^ zona e per il Campionato Siciliano: il Pilota della AC Festina lente Agostino Bonsignore, benchè non soddisfatto completamente della sua A112 Abarth, ha centrato, oltre che la vittoria in Classe S2, il 6° posto in Gruppo Speciale ed il 28° posto nella classifica assoluta della gara. L AC Festina lente, si proietta verso alcune importanti manifestazioni che la vedranno protagonista a Palermo prima e con il Comune di Pettineo dopo, per poi prendere parte alla XX edizione della cronoscalata Termini-Caccamo.