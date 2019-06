Atletica leggera: Osama Zoghlami si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Storica serata per il Cus Palermo, che grazie ad Osama Zoghlami torna a gustare il dolcissimo sapore dei Giochi Olimpici. L'atleta dell'Aeronautica Militare e Cus Palermo, infatti, nel contesto della gara dei 3000 siepi del Golden Gala di Roma, corre una gara strepitosa, fermando il crono a 8.20.88. Non è un semplice record personale, ma un tempo che vale ufficialmente la qualificazione ai Campionati Mondiali in programma ad agosto a Doha (Qatar) e soprattutto le Olimpiadi di Tokyo del 2020. 8.29 la soglia minima per Doha, 8.22 per i Giochi Olimpici: questo 8.20 rende una certezza la qualificazione per le due manifestazioni più importanti al mondo.

I primi tre corrono su tempi e spazi di altra dimensione, il keniano Kigen e l'etiope Wale regalano una bellissima volata a 8.06, quindi Beyo 8.09. Uno stacco sino ad 8.15, che vede il gruppo allungarsi, sino all'undicesima posizione, quella di Osama. La chiave era una prima metà di gara che potesse dare segnali importanti: il passo è buono, gli atleti davanti non si staccano del tutto.

A metà gara il talento di Via Altofonte molla la coda del gruppo e ingrana la marcia, i giri non diminuiranno più. All'ultimo giro c'è la netta sensazione che il crono potrà essere importante, ma è nel corso degli ultimi 200 che l'impresa sembra possibile, Doha è ormai cosa fatta. Eppure il crono dà segnali ancora più importanti: rettilineo finale, 8.20.88, un mega sorriso ed un cuore verso la tribuna dell'Olimpico. Il Cus Palermo torna, per la prima volta dal 1984, alle Olimpiadi con un suo atleta, orgogliosamente rappresentante in primis dell'Aeronautica Militare e dei colori azzurri.

"Sono contentissimo. Durante la prima metà di gara ero in coda perchè il ritmo era fortissimo. Così ho pensato di stare al riparo.", il suo commento. "ll'ultimo giro ho visto che avevo fatto lo stesso passaggio dell'8.22 di Palermo, quindi ho capito che potevo davvero fare il personale. Ho dato tutto e all'arrivo ho visto che era arrivato un risultato bellissimo". Grande soddisfazione anche per il tecnico, Gaspare Polizzi: "l'allenamento fatto in altura ha pagato bene, vista anche la splendida prova di Crippa. Stiamo procedendo bene in vista dei Mondiali, ma soprattutto del grande obiettivo, le Olimpiadi di Tokyo appunto".

Gioia per tutta la società Cus Palermo, come espresso anche dal Presidente, Giovanni Randisi: E' un risultato storico per il Cus Palermo, Osama ci ha regalato una gioia immensa questa sera. Motivo di vanto per tutta la società, un risultato che darà tanta carica a tutti i nostri atleti. Complimenti al Prof Gaspare Polizzi, questo risultato è frutto dei sacrifici profusi ogni giorno da tutto il team, così come da tutti i nostri atleti. Sono fiero di tutti loro".