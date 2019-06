Europei di calcio a 5, gli avvocati dell'Asd Jus Palermo sbarcano in Irlanda

Per alcuni giorni dovranno mettere da parte le scartoffie, riporre le toghe e dimenticare i vari rinvii delle udienze per conquistare il tetto dell’Europa. La squadra di calcio a 5 Asd Jus Palermo, rappresentitva per l’Ordine degli avvocati di Palermo, ha raggiunto oggi l’Irlanda per cercare di mettere in bacheca il terzo trofeo in tre anni dopo le vittorie degli ultimi due tornei su scala nazionale. La squadra é composta da Marcello Cugliandro (presidente), Fabrizio Giustolisi (capitano), Maurizio Alleri, Pietro Aiello, Domenico Mira, Federico Lentini, Daniele Pirrello, Alberto Spedale, Vincenzo Pace e Salvo Cangialosi.