Irlanda, calcio a 5: gli avvocati palermitani battono i colleghi russi e volano i semifinale

I “principi del foro” di Palermo a un passo dalla finale di calcio a 5. La squadra dell’Asd Jus Palermo, in Irlanda per il torneo europeo tra quindici squadre di avvocati, vola in semifinale per sfidare oggi alle 19 i colleghi portoghesi dell’Ordem Barcelos. La squadra in maglia rosa ha superato la fase a gironi battendo il Marsiglia (3-0) e pareggiando con Mosca (0-0) e Sofia (0-0) senza subire neanche un gol. Battuti ai quarti di finale i colleghi russi dopo i calci di rigore. Per l’altra semifinale scenderanno in campo Danimarca e Ungheria.