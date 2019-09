Fermo, campionato di calcio a 5: buona la prima per gli avvocati palermitani

L’Asd Jus Palermo ha battuto Modena 1-0 nel primo match del girone C. La squadra siciliana, oltre al quarto posto agli europei in Irlanda di giugno scorso, è campione in carica dopo i tornei del 2017 e 2018