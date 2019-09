Asd Jus Palermo calcio a 5, e sono tre: avvocati palermitani campioni d'Italia

E sono tre: l’Asd Jus Palermo campione d’Italia. La squadra di calcio a 5 degli avvocati palermitani ha conquistato per il terzo anno consecutivo il titolo battendo per 3-2 i colleghi romani nella finale del torneo giocato a Fermo, nelle Marche, dal 5 al 7 settembre.

La squadra palermitana ha superato la fase a gironi imponendosi su Modena per 1-0 e schiacciando gli avversari di Reggio Emilia per 11-0. Poi il match contro i padroni di casa di Fermo, sconfitti ai quarti per 7-2. Quindi la semifinale contro L’Aquila, superata con il punteggio di 4-1.

Nell’ultima grande sfida i campioni in carica sono riusciti a portare a casa il risultato battendo i colleghi del foro di Roma per 3-2, laureandosi per il terzo anno di fila quale squadra migliore d’Italia con 26 gol fatti e 5 subiti in quest’ultima edizione del torneo.

La squadra palermitana è composta da Marcello Cugliandro (presidente), Fabrizio Giustolisi (capitano), Maurizio Alleri, Pietro Aiello, Domenico Mira, Federico Lentini, Daniele Pirrello, Vincenzo Pace, Gianmarco Passantino.