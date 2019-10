Europeo u18/u21 e campionato mondiale u16 di Jujitsu a Creta, 10 palermitani convocati in nazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dal 25 al 27 Ottobre in Grecia, a Creta si svolgerà il campionato europeo U18/21 e il campionato del mondo u16 di Ju Jitsu. 10 atleti della Karma fit club, faranno parte della spedizione azzurra. Per Gabriele Zoppi, Angelica Tarantino, Kevin D'Amico, Clara Frisco, Salvo Ferrante e Mattia Montaperto, sarà la prima esperienza nelle competizioni internazionali. Al campionato del mondo U16 saranno presenti più di 50 paesi con circa 500 atleti. Mentre gli ormai veterani della selezione azzurra, Cristian Gaita, Noemi Vullo, Loris Fuschini e Martina Garofalo, avranno la possibilità di riconfermare le ottime prestazioni in campo internazionale in un torneo che vede la partecipazione di quasi 600 atleti. A conferma dell'ottima preparazione di questi atleti, è arrivata anche la convocazione come coach della nazionale del maestro Raffaele Liuzza che segue ormai da anni questi ragazzi diventando di fatto un punto di riferimento per tutto il jujitsu italiano.

