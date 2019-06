Arriva la battaglia dei portieri sulla spiaggia di Capaci

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ci siamo.... E' arrivata l' estate e con lei tanto novita' sul lungomare di Capaci. Per tutti gli appassionati di sport l' a.s.d.c. Gadim in collaborazione con la scuola Giovani portieri E.Z 59 capitanata dall' ex bandiera di Licata e Foggia, targato Zeman, ed allenatore professionista per anni dei portieri del Palermo Calcio, daranno vita ad un' estate piena di eventi sportivi e culturali presso il Sun Beach Club di Capaci. L' a.s.d.c. Gadim tiene a ringraziare il Comune di Capaci che sta lavorando per migliorare la cittadina alle porte di Palermo riempiendo le giornate con dello sport sano e di divertimento che è alla base di tutto, nello stesso modo ringraziamo la struttura del Sun Beach Club che ospiterà i nostri eventi nei mesi di Luglio e Agosto e a tutte le nostre partnership che ci stanno sostenendo in questo progetto. La prima data è prevista giorno 8 Luglio, apriremo i battenti con l' evento del momento che ha coinvolto milioni di persone di tutta Europa, trasformando piazze in campi di calcetto o spiagge, per dar vita ad entusiasmanti battaglie tra portieri.... Il gioco consiste in una sfida tra 2 portieri che cercheranno di farsi goal con palla lanciata di mano o calciata ovviamente di piede, dalla propia porta. Per l' a.s.d.c. Gadim questo è il secondo anno dedicato alla battaglia dei portieri, primo evento cosi grosso in Sicilia che lo scorso anno ha riscosso tantissimo successo coinvolgendo sia ragazzi che ragazze di tutta l' isola portandone una in finalissima. Ci teniamo a dire che non ci fermiamo qui oltre alla battaglia dei portieri stiamo portanto tornei di beach volley, foot volley, 2 v 2, 3 v 3 e altro ancora, tutto cio' trasmesso in diretta radio e Tv per dar voce e volto a tutti i nostri partecipanti e non..... Per tutti coloro che fossero interessati potranno contattarci sulle nostre pagine social Facebook: gadim professional gloves Instagram: gadim_guanti Che dire vi aspettiamo anche solo a guardare il divertimento è assicurato e poi se avete voglia perché non partecipare il prossimo campione potresti essere tu! Le iscrizioni sono aperte dai nati 2011 ai 2001 e over 18 ovviamente tutti divisi per categorie.

