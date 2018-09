La nuova vita di Aronica: allenerà i ragazzi del Trapani

Dopo avere appeso le scarpe al chiodo Salvatore Aronica si tuffa nella carriera di allenatore e parte da Trapani. Prima esperienza da tecnico per il palermitano, ex difensore rosanero con un lungo passato dal Napoli (111 partite). Guiderà la formazione Berretti del Trapani, in quello che è l'equivalente del campionato Primavera, riservato alle squadre giovanili delle società iscritte alla Serie C, che hanno l'obbligo di presentare una squadra.

Sasà Aronica si è ritirato da calciatore professionista nel 2015 con una salvezza conquistata in Lega Pro con la maglia della Reggina. Già da qualche giorno ha iniziato a lavorare con i giovani del Trapani. L'ex difensore ha conseguito il patentino di allenatore di Seconda Categoria - Uefa A, iniziando a lavorare nel calcio giovanile siciliano.

Adesso per Aronica, che lo scorso gennaio ha compiuto 40 anni, arriva il trampolino di lancio del Trapani in vista del campionato nazionale Berretti, riservato alle 54 squadre di Lega Pro, composte da atleti di età compresa tra i 15 e i 19 anni, più tre calciatori di 20 anni.