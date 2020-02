Karate, argento per l'atleta della Polo verde Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Eccezionale impresa dell'atleta dekka Polo Verde: Gabriele Milone all'Open di Toscana che si è svolto a Follonica dal 14 al 16 febbraio 2020 L'atleta, che gareggia nella categoria Master over 50, ha conquistato la medaglia d'argento in una competizione internazionale, fra le più quotate in Europa. L'atleta, preparato dal M° Andrea Valdesi, è riuscito a mettere in fila una dopo l'altro, quotati avversari di varie nazioni, cedendo il passo solo al suddafricano Stef Biagioni, che lo ha battuto sul fil di lana. Milone, nonostante sofferente per un infortunio alla caviglia, ha stretto i denti, e come un autentico samurai ha cavalcato il tatami di Follonica da autentico campione, giungendo in finale e conquistando il secondo posto!

Gallery