Ironia Palermo, applausi all'arbitro di Frosinone: "Bravo La Penna, sei stato promosso in A"

"L'U.S. Città di Palermo si congratula con l'arbitro Federico La Penna per la promozione alla Can di Serie A". Con questo messaggio ironico pubblicato sulla propria bacheca Facebook, il club rosanero si è "complimentato" con l'arbitro che due settimane fa ha diretto Frosinone-Palermo, match decisivo nella corsa alla massima categoria. Una partita che ha avuto strascichi (ancora non finiti) in cui proprio La Penna è diventato bersaglio delle roventi proteste del Palermo (tra gli episodi contestati c'è il rigore non dato-dato-non dato per fallo su Coronado e il referto "morbido" nel post gara).

Oltre a Federico La Penna anche Daniele Chiffi è stato promosso alla Can di Serie A per il campionato 2018/19. Così ha deciso il Comitato nazionale dell'Associazione italiana arbitri. Dismessi, invece, Claudio Gavillucci per motivate valutazioni tecniche, Antonio Damato e Paolo Tagliavento per limiti di età. Per quanto concerne la Serie B è stato dismesso il palermitano Francesco Paolo Saia, 33 anni, per valutazioni tecniche, che due anni fa aveva collezionato due presenze in Serie A.