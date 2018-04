Androsbasket Palermo ospita Bologna nello “spareggio” per il secondo posto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una partita per decidere chi strapperà il secondo posto in classifica e la possibilità di avere il fattore campo per tutti i Playoff: AndrosBasket Palermo e Progresso Bologna si giocano tutto all’ultima giornata, sabato alle 20.30 al PalaMangano. La situazione di classifica vede AndrosBasket avanti di due punti e forte di una vittoria per 65-67 nello scontro diretto dell’andata. Per superarla, Bologna dovrà vincere di due o più punti: sostanzialmente, dunque, un solo risultato possibile per entrambe le squadre, la vittoria. Anche Palermo dovrà giocare per il massimo risultato senza troppi fronzoli e calcoli. Bologna è una formazione nota a tutti gli appassionati di basket femminile: promossa in A2 nel 2015 come Palermo, ha ottenuto nel suo percorso un quarto posto da matricola, una vittoria del campionato l’anno scorso e due finali di Coppa Italia di categoria (2017 e 2018).

Formazione d’elitè, quest’anno ha resistito anche all’infortunio che ha terminato la stagione della lunga Tava grazie a esterne di valore come D’Alie, Tassinari e Nannucci: dal mercato, in punta dei piedi dalla B, a febbraio è arrivata Brevini che si è rivelata un ottimo cambio perfettamente integrato nel contesto, allungando la rotazione di coach Giroldi. Meroni, Cordisco e la capitana Dall’Aglio sono altre specialiste perfettamente funzionali. AndrosBasket, dopo la sconfitta di Campobasso (62-58) figlia di tanta stanchezza, ha finalmente potuto svolgere una settimana piena di allenamenti. La situazione infortunate sta pian piano rientrando, anche se lo staff procede in estrema cautela: fondamentale risolvere ogni problema, principalmente per i Playoff, poi meglio se arriveranno buone notizie alla vigilia di questa partita.

Coach Santino Coppa, sulla partita di sabato, ha dichiarato: «Dobbiamo affrontare una partita molto difficile contro una squadra molto forte, – ha detto – noi daremo il massimo. Invito tutti a stare coi piedi per terra e continuare a volare basso, con grande umiltà. Vogliamo vincere, sarà una partita difficilissima specie nella situazione fisica in cui siamo, sarà fondamentale anche il massimo contributo anche dal pubblico per sostenerci». Palla a due alle ore 20.30, si gioca in orario serale per via della contemporaneità degli incontri che vige per l’ultima giornata. Gli arbitri saranno Matteo Roiaz di Muggia (TS) e Eugenio Roberti di Roma. All’intervallo della partita la società ospiterà il “Bruno Ribadi Beer Challenge”, un gioco che metterà in palio birre artigianali offerte dal nostro sponsor: è possibile iscriversi online su Facebook o direttamente al PalaMangano. L’Ufficio Stampa di AndrosBasket comunica di aver scelto di non trasmettere la partita in streaming sulla pagina Facebook ufficiale della società, dando la possibilità di esclusiva interamente all’equipe in trasferta con la società bolognese: per chi non potesse esserci al PalaMangano, vi consigliamo dunque di sintonizzarvi sulla pagina di “BOLaround” per vedere il match.