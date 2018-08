Si parte: AndrosBasket inizia la sua stagione, comincia la preparazione per la A2

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giornata intensa per il gruppo palermitano, che si è radunato nella tarda mattinata di lunedì. Un’occasione per conoscersi, presso la sede della Clinica Andros, in via Ausonia a Palermo: staff e società al completo, con la prima squadra (sette senior presenti, Jacinta Vandenberg raggiungerà il gruppo il 4/9) e una buona ossatura del gruppo Under 18. Una prima tappa molto sentita dalla società, che nella persona del prof. Adolfo Allegra, il presidente, ha fatto gli onori di casa: dopo una breve presentazione, il numero uno AndrosBasket ha focalizzato l’attenzione su valori-squadra e personali come onestà, grinta e determinazione. Una carica trasmessa dal presidente alla squadra che poi sul campo, nel tardo pomeriggio, ha iniziato a preparare la nuova stagione.

Una seduta mista, mezz’ora di atletica e il restante di tecnica e fondamentali. Coach Santino Coppa ha da subito spinto su alcuni punti forti del suo lavoro tecnico e la risposta del gruppo è stata egregia, al primo giorno di attività. Il coach, a margine della sessione d’allenamento, si è soffermato sui temi che porta la nuova stagione: «Vogliamo fare bene senza metterci dei traguardi obbligati, siamo consapevoli di essere un bel gruppo, ho fatto la squadra e ho già detto alle ragazze che il nostro obbiettivo è dare il massimo, se riusciamo a darlo può significare tante cose. Partiamo con grande entusiasmo, – ha detto – il risultato più grosso è cercare di portare più giocatrici possibili a livelli top, con la possibilità di giocare un giorno nella massima serie, e soprattutto di crescere tutti: società, staff, ambiente, pubblico, squadra. Chiaramente la squadra è il vertice di tutto e quindi il nostro impegno è totale nel cercare di ottenere il massimo da queste ragazze che sono già motivatissime e sono qui per fare bene».

L’attività di AndrosBasket proseguirà per tutta la settimana con una doppia sessione d’allenamento, preparazione atletica al mattino e basket al pomeriggio. Il primo test il 15 settembre al PalaMangano contro la Passalacqua Ragusa.