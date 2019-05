Androsbasket e Sicily By Car binomio vincente per il progetto “Guido Green”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

AndrosBasket e Sicily By Car insieme per il progetto “CostruiAmo il futuro – Guido Green” per promuovere sostenibilità, energia pulita, innovazione, mobilità a impatto zero. La campagna, presentata sabato 4 maggio presso la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi è legata ai Playoff di Serie A2 dell’AndrosBasket Palermo con la realizzazione di video, t-shirt, striscioni, auto personalizzate e altre iniziative per diffondere il messaggio di un futuro pulito, un futuro Green attraverso lo sport e i suoi valori. AndrosBasket Palermo, unica realtà palermitana e siciliana presente in A2 e ancora in corsa per giocarsi la l’accesso in A1, sarà veicolo di quest’idea sia nelle partite in casa che nelle trasferte, attraverso prima squadra e settore giovanile. Con la sua storia ormai quarantennale, la squadra è la società più longeva nel panorama palermitano, e oltre alla squadra di A2 può contare su delle giovanili di eccellente profilo (vincitrici della Serie C, qualificate alle fasi interregionali nelle categorie Under 18 e Under 16) e un settore Minibasket che conta circa un centinaio d’iscritti. Sicily By Car, Compagnia a capitale interamente italiano leader nel settore dell'autonoleggio, nasce nel 1963 da un’idea di Tommaso Dragotto, attuale presidente. Oggi Sicily by Car vanta una flotta di 20.000 vetture, oltre 55 uffici presenti in tutti gli aeroporti e nelle principali città d’Italia, 4 uffici in Albania, più di 400 collaboratori. Di recente la Compagnia si è focalizzata sulla mobilità a impatto zero, con importanti progetti rivolti alla sostenibilità ambientale attraverso programmi di sensibilizzazione e la realizzazione del primo tour regionale a quattro ruote privo di emissioni inquinanti: Donna Sicilia, un progetto pilota a livello europeo che ha riscosso l’interesse internazionale.

“Affidare ad AndrosBasket, una nazionale femminile, il nostro messaggio green è già garanzia di attenzione e di successo. E’ nei valori dello sport, nell’attenzione al rispetto per la natura, nel fare squadra per ottenere obiettivi comuni, che trovo perfetta assonanza con la Campagna Sicily by Car a favore della mobilità senza emissioni inquinanti.” Così dichiara Tommaso Dragotto, presidente Sicily by Car e continua: “Siamo al fianco di queste combattive ed energiche ragazze per costruire, con e grazie anche a loro, una strada di successi in tutti i sensi. L’energia che le contraddistingue sarà la nostra grande forza ed il leit motiv della campagna GUIDO GREEN per un’energia pulita, rinnovabile, sostenibile.” “È un grande onore ed un grande piacere condividere questo progetto -Costruiamo il futuro - tra Sicily By Car e AndrosBasket per promuovere la politica green della grande società di autonoleggio presieduta da Tommaso Dragotto imprenditore siciliano da sempre capace di essere un passo avanti “ dice il Prof. Adolfo Allegra Presidente di AndrosBasket . “La freschezza dello sport dilettantistico di vertice quale AndrosBasket rappresenta” continua Allegra “si coniuga perfettamente con l’idea autonoleggio green che Sicily by car sta promuovendo”. L’unione di AndrosBasket e dell’eccellenza del settore Sicily By Car volge quindi la propria attenzione verso una nuova sfida, quella per il nostro futuro: con la campagna “Guido Green” le ragazze alzano la palla a due di questo progetto con lo sguardo orientato verso il futuro, per vincere la partita più importante, quella ambientale.