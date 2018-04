Prove di playoff per AndrosBasket, al PalaMangano arriva Civitanova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Partita molto difficile in arrivo per AndrosBasket, che sabato alle 15.30 al PalaMangano sfida l’insidiosa Infa Feba Civitanova Marche, una delle formazioni più “calde” del Girone Sud, in un vero e proprio antipasto dei prossimi Playoff. Quinta in classifica, Civitanova vanta un andamento eccezionale negli ultimi mesi, con una striscia da dieci vittorie nelle ultime undici gare. Scalpi prestigiosi quelli collezionati di recente dalle marchigiane, tra cui quello di Bologna (sconfitta largamente) e un’Empoli (tenuta ad appena 50 punti, complice serata negativa al tiro per le toscane). La formazione allenata da coach Matassini può contare su ottime giocatrici di categoria, come la play Mataloni, l’ala Ceccarelli e la capitana Perini, a mezzo servizio per infortunio ma sempre presente con leadership e classe. Interessanti le giovani, come l’ala Bocola e la play Orsili, forse la miglior 2001 in circolazione nel Girone Sud.

AndrosBasket riprende dopo la pausa di Pasqua, complice il rinvio del match con La Spezia che verrà recuperato mercoledì prossimo. Senza giocare, la formazione palermitana è scivolata quarta a quota 36, con due partite da recuperare rispetto a Bologna e una rispetto a San Giovanni Valdarno, che la precedono con 38 punti. Importantissimo vincere in ottica secondo posto, e per farlo le palermitane saranno al completo. Elettra Ferretti, guardia della formazione di casa, parla così a poche ore dalla partita: "Ci stiamo preparando al meglio per il prossimo periodo da sei partite in ventuno giorni, bisognerà rimanere concentrati e non è facile – ha esordito la napoletana –. Nessuna sfida è da sottovalutare, sono tutte buone squadre, dobbiamo pensare partita per partita e dare il meglio. Civitanova Marche? All’andata abbiamo perso di venti, ci aspetta un’impegno tosto perché loro sono una squadra rognosa, non mollano mai. Noi però ci stiamo preparando il meglio possibile".

Palla a due alle ore 15.30 al PalaMangano, duo lombardo ad arbitrare la partita, saranno Matteo Sironi di Sesto San Giovanni (MI) e Paolo Sordi di Casalmorano (CR) i fischietti del match. Per l’impegno di domani tornerà disponibile la diretta streaming Facebook dell’incontro, basterà visitare la pagina ufficiale AndrosBasket Palermo, collegamento poco prima della palla a due.