Andros Basket, dall'Umbertide arriva Arianna Landi

Grande colpo di mercato per l’Andros Basket, che comunica di aver finalizzato l’accordo con Umbertide per la forte guardia classe 1996 Arianna Landi.

Dopo aver giocato nella sua Bologna per gran parte della carriera (vincendo uno scudetto Under17), ha militato nelle fila di Broni nel 2015/2016, vincendo la Coppa Italia e ottenendo una promozione. L’anno scorso era nel roster di Lucca, con cui ha vinto uno storico scudetto. In questa stagione il trasferimento a Umbertide: da capitano, per lei sinora una stagione da leader a tutto campo, con 8.3 punti di media, 5.3 rimbalzi, 2.6 assist e 1.8 recuperi a gara.

Al termine di una trattativa decisamente spedita, grazie all’intercessione dell’agenzia LBM Italy, Landi ha accettato con entusiasmo la nuova avventura e nelle prossime ore sarà a disposizione di Andros Basket Palermo per allenarsi, mentre si stanno perfezionando le procedure di tesseramento. La società vuole formulare un grandissimo ringraziamento alla pallacanestro femminile Umbertide e in particolare al presidente Betti, per la grandissima umanità e disponibilità mostrata, confermando l’ineccepibile classe e stile da parte di tutta la squadra umbra.