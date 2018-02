Non è mai troppo tardi, bomber Saraniti (palermitano) sogna la A: "Io, il nuovo Giorgio Corona"

Nel Lecce che vola verso la B si balla sulle note di Andrea Saraniti. Ventinove anni, nato a Palermo, l’attaccante del club salentino è esploso alla soglia dei 30 anni. Capocannoniere in LegaPro con i lanciatissimi giallorossi in fuga a +6 sul Catania, secondo in classifica. Saraniti - due gol nelle ultime due partite - è a un passo dalla B. Ma ha dovuto cambiare 12 squadre in 11 anni prima di poter trovare la sua dimensione ideale.

Eccellenza, Serie D, Lega Pro, C1. Una gavetta grande tanto quanto la voglia di imporsi e far parlare di sé. Un inseguimento con il calcio che conta che è culminato quest'anno, con il trasferimento alla Virtus Francavilla. Il grande exploit nella prima parte della stagione e quindi l’interessamento del Lecce a gennaio. Finalmente l'occasione della vita: poter lottare per approdare in Serie B. Saraniti però (30 anni il prossimo luglio e 11 gol quest'anno) guarda ancora più lontano, sognando un giorno di poter giocare anche in A

La media di un trasferimento a stagione, tante maglie indossate in carriera. Un giro d'Italia (soprattutto al Sud) che l'ha portato a Viterbo e Macerata (Sangiustese), ma anche Vibo Valentia e Sorrento. Inseguendo sempre un sogno che non sembra più così impossibile. “Quello che dico sempre - ha detto l'attaccante palermitano durante una lunga intervista rilasciata a Gianlucadimarzio.com - è di voler percorrere le orme di Giorgio Corona. Anni di attesa e di sacrifici per poi arrivare nella massima categoria. A dire il vero – confessa l’attaccante palermitano – mi basterebbe giocarci anche per una sola stagione".

A 20 anni i primi calci a un pallone lontano da casa per andare a giocare in Eccellenza. Cresciuto nelle giovanili del Catania, lo scorso gennaio Saraniti è stato ad un passo dal ritornare a giocare per il club etneo. “Si è vero, c’è stato un interessamento da parte del Catania a gennaio, ma non siamo mai entrati nel pieno della trattativa. Oltre al Lecce mi voleva anche la Pro Vercelli. Grassadonia voleva portarmi in Serie B. In questi anni ho dovuto affrontare anche momenti difficili. A Ragusa – racconta Saraniti – vivevamo in due in una casa di 35 metri quadri in cui non c’era assolutamente niente, giusto qualche mensola con qualche tendina. Quando andai via di casa mio padre mi disse che da quel momento non mi avrebbe dato più un soldo e che avrei dovuto provvedere a me stesso. Entrambi i miei genitori sono non vedenti. Quando può mamma viene allo stadio e si fa raccontare la partita. Papà invece che vorrebbe tanto guardarmi, preferisce rimanere a casa. Per me sono una fonte d’ispirazione e coraggio”.

Un impatto mostruoso quello dell’attaccante palermitano (in campo contro il suo Palermo al Barbera lo scorso agosto in Coppa Italia) con la maglia del Lecce. I due gol nelle prime due apparizioni hanno letteralmente stregato l’allenatore, l'ex rosanero Liverani: “Non avrei mai pensato di essere buttato subito nella mischia. L’impatto è stato più che positivo. Come potevo mai rifiutare un’opportunità del genere? Spero che queste due reti abbiano fatto dimenticare ai tifosi quelle messe a segno da avversario. Da palermitano seguivo Liverani quando giocava per il Palermo insieme a giocatori del calibro di Pastore, Miccoli e Cavani. Quello era veramente un grande squadrone".