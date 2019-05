L'avvocato con la bandierina, esordio in serie A per l'assistente palermitano Capone

Designazione importante per Andrea Capone, assistente palermitano: sabato alle ore 18, infatti, il 34enne esordirà in serie A in Frosinone-Chievo, coadiuvando il direttore di gara Di Martino insieme all’altro assistente Schirru. Andrea Capone, avvocato, in questa stagione al suo primo anno di serie B ha collezionato ben 16 presenze e adesso si appresta ad esordire nella massima serie. Un risultato importante anche per la sezione Aia di Palermo, che annovera così un altro membro nei campi della serie A.

