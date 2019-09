Palermo, progetto per l’azionariato popolare: nasce AmiciRosanero

Si costituirà ufficialmente lunedì 30 settembre, davanti al notaio Nino Palermo, l’associazione AmiciRosanero che a breve finalizzerà la propria candidatura per diventare il soggetto unico che verrà riconosciuto ufficialmente dall’SSD Palermo per la rappresentanza dell’azionariato popolare.

"Mercoledì 2 ottobre - si legge in una nota - poi i soci fondatori di AmiciRosanero incontreranno, a partire dalle ore 18,30 a Villa Lampedusa, tutti coloro i quali hanno già manifestato la propria intenzione di far parte del progetto. L’occasione servirà per far conoscere i passi che verranno seguiti da qui al 31 ottobre, data ultima per l’invio della comunicazione all'SSD Palermo, ma soprattutto per rispondere alle domande di chi magari ha ancora qualche dubbio".