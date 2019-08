Buona la prima per il nuovo Palermo: battuto 5-0 il Castelbuono

Buona la prima per il nuovo Palermo che alla prima uscita stagionale batte in amichevole la Supergiovane Castelbuono. A Petralia Sottana, davanti a più di duemila tifosi, i rosanero di Rosario Pergolizzi vincono per 5-0 contro un avversario prossimo ad affrontare il campionato di Promozione. Prime risposte positive per l'allenatore che già nell'undici iniziale ha confermato il suo piano tattico, il 4-3-1-2. Al netto di alcune assenze, su tutte quella di Santana rimasto a riposo per delle vesciche ai piedi, il primo Palermo ha visto come mattatore (nei 75 minuti di partita) Giovanni Ricciardo, autore di una doppietta.

Per l'attaccante messinese buona l'intesa con Andrea Rizzo Pinna, autore del terzo gol e schierato da Pergolizzi nel ruolo di seconda punta, sorpresa della prima settimana di ritiro. Il centrocampista scuola Atalanta ha dimostrato colpi e grande tecnica, con l'altro "atalantino" Kraja nel ruolo di trequartista. Il primo gol della stagione, però, porta la firma di Langella, altro promosso dell'incontro schierato nel ruolo di mezzala, seguito dalla rete di Martinelli, quest'oggi capitano. Una buona sgambata che ha consentito a Pergolizzi di osservare gran parte della rosa in vista del secondo test amichevole di Petralia, in programma giovedì 22 agosto alle ore 17.30 contro la Polisportiva Lascari.

PALERMO-SUPERGIOVANE CASTELBUONO 5-0

Marcatori: pt 17’ Langella, 20’ Martinelli, 34’ Rizzo Pinna; st 5’, 26’ Ricciardo.

PALERMO (4-3-1-2): Pelagotti (1‘ st Fallani); Doda (1’ st Peretti), Accardi (1’ st Lancini), Dellafiore, Vaccaro; Langella, Martin (19’ st Mauri), Martinelli (1’ st Mendola); Kraja (1’ st Corsino); Rizzo Pinna (8’ st Ferrante), Ricciardo. All.: Pergolizzi.

SUPERGIOVANE CASTELBUONO: Riina; Inserauto, La Mantia, Lepre, Pappalardo; Zongo, Lauricella, Keita, Castiglia; Caponetto, Scelta. A disp.: Chiotta, Cicero, Pappalardo, Carollo, La Iuppa, Città, D’Ippolito, Polizzi, Arcara, Mangione. All.: Di Salvo.

ARBITRO: Li Vigni di Palermo.