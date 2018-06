Difesa personale, altro traguardo per il maestro di Altavilla Mauro Labita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 3 Giugno si è conclusa l’ultima fase dell’esame per istruttore di IV livello per il Maestro Altavillese Mauro Labita, esame che ha superato con successo conseguendo anche la qualifica di Trainer IKMI. L’International Krav Maga Institute (IKMI) leader mondiale per l’addestramento al krav maga (difesa personale) vanta soltanto 3 Trainers in tutta l’Italia, di questi uno è proprio il Maestro Mauro Labita. Il duro impegno del Maestro ha consentito di ottenere il titolo molto ambito, e già dichiara di essere pronto ad approfondire e accrescere le proprie conoscenze che lo porterebbero a ben più alte ambizioni. Gli obiettivi del nuovo incarico, ci spiega il Maestro, sono quelli di elevare gli standard del krav maga in Sicilia, dare supporto agli istruttori, sviluppare i vari settori del krav maga e portare alcune conoscenze specialistiche sul nostro territorio sicilano.