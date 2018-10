Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Buona vittoria in trasferta per i ragazzi di Mister Lo Monaco. Gli Allievi regionali del Bagheria tornano con i 3 punti da Milazzo. Vincono gli allievi regionali del Bagheria su un campo difficile, dove tutti troveranno difficoltà, come quello della Folgore di Milazzo. L’undici di Mister Lo Monaco anche se in 10 per quasi tutto il secondo tempo ha tenuto bene il campo e proprio in 10 costruisce la vittoria con Mazzotta al 38° del secondo tempo su punizione e al 43° sempre della ripresa con Sillah su invito di Bordonaro dopo una galoppata di 30 metri. La partita è stata come di usa dire “maschia”, con 8 ammoniti ed un espulso.

Folgore 0 Bagheria 2

Folgore: Cambria, Demariano (Guerrera), Foti, Bellinvia (Oliva), Irrera, Gitto (Torre), Salvo, Leone (D’Elia), Maisano (s.t. Pirri), Calderone, Conte A Disp.: Maisano S., Cicciari, Maiorana. All. Crisafulli

Bagheria: Avarello, Bordonaro, Piraino, Sottile (s.t. Schifaudo), Pirrotta, Cozzo ( s.t.Mercurio), Riela (s.t.Mazzotta ), Maggiore (s.t. Fuschi), Tarantino (s.t.Sillah), Fiorentino (s.t. Aiello), Mazzola. A Disp.: Messina. All. P. Lo Monaco

Ammoniti : Folgore: Leone, G. Salvo, Foti. Bagheria: Riela, Mazzola, Tarantino, Mazzotta, Sillah.