Palermo, Azzimati: "Buone basi per il Palermo in vista dell’incontro col Marsala"

"In vista della prima di campionato contro il Marsala, il Palermo sta mostrando le sue migliori carte strategiche e comunicative". A dirlo è Alberto Azzimati, allenatore e coach mentale sportivo palermitano, che in passato ha lavorato per la dirigenza rosanero. "La partita con le “vecchie glorie” della città – continua Azzimati - ha mostrato da parte dei supporter un grande ritorno al tifo fatto con il cuore. I palermitani sentono molto vicina la squadra. Questo è merito dello staff e della nuova gestione targata Mirri, che sta cercando di comunicare che siamo tutti “Il Palermo”, coinvolgendo fin dai primi giorni di ritiro la gente comune. Questa è la strada che ci riporterà nel calcio che conta». «Ho parlato con il mio giocatore prediletto Andrea Accardi – conclude Azzimati - e mi racconta di grande entusiasmo nella squadra, dove i giocatori si sentono da serie A, pur giocando quest'anno in D".