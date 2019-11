"All Dance World Orlando 2019", coppia palermitana al campionato mondiale di danza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sul palcoscenico di "All Dance World Orlando 2019",la più grande organizzazione di danza al mondo, è pronta ad esibirsi una coppia di giovani talentuosi ballerini palarmitani. Per Fabio Schirò e Alessia Civiletti, rispettivamente di 25 e 26 anni, ballerini di danze caraibiche, già pluricongressisti in Italia e in Europa, si avvera il sogno per essere stati selezionati a partecipare ad una delle competizioni più ambite.

"Siamo orgogliosi di rappresentare l'Italia e soprattutto la Sicilia, certi che sarà un'esperienza emozionante ed unica", queste le parole della giovane promettente coppia che dal 26 novembre al 4 dicembre si esibirà in Florida.