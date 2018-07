Campionati danza sportiva, quarto posto per Alessio Vedda e Brigida La Mantia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Continuano i successi da Rimini, dove si stanno svolgendo i campionati italiani di danza sportiva, organizzato da FIDS (FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA) che vede protagonisti più di 23.000 atleti di tutte le età. Nella categoria 16/18 classe A danze standard, grande prestazione per la coppia palermitana formata da ALESSIO DENNIS VEDDA & BRIGIDA LA MANTIA. Ottenendo la 4 posizione nella categoria 16/18 classe A danze standard, ottenendo così il passaggio per merito in classe AS, e la 4 posizione nella categoria 16/18 classe AS COMBINATA 10 DANZE. ALESSIO e BRIGIDA sono seguiti dal maestro ROSARIO MAIDA e appartengo all’ASD VULCANO LATINO NIKITA DANCE SPORT, i due giovanissimi hanno già ottenuto risultati straordinari a livello Provinciale e Regionale e Nazionale, ora la consacrazione con i titoli italiani di categoria.