Il Palermo chiude la porta all'imprenditore strappacuori: "Non trattiamo con personaggi del genere"

Il “padre” delle ombrelline in Formula Uno e che ha baciato 350 donne in un anno è interessato al Palermo? Ventiquattro ore dopo il comunicato diramato dal manager di Sport Man, Alessio Sundas è arrivata la replica del club rosanero con il patron Zamparini che a PalermoToday ha smentito ogni presunto contatto con l’imprenditore toscano. Oltre che la volontà di ascoltare le proposte di Sundas. “Non abbiamo mai avuto contatti con questi personaggi - ha detto Zamparini - e inoltre ci tengo a dire a tutti tifosi che non è nelle nostre assolute intenzioni avere a che fare con personaggi o società senza credenziali economiche effettive”.

Una trattativa dunque stroncata prima ancora di nascere? Per il momento sembrerebbe di sì. Fra l’altro Sundas non è nuovo a uscite di questo tipo: stesso copione visto negli anni passati con società come Fiorentina, Trapani, Akragas Modena, Vicenza e Treviso. Zamparini però dopo la telenovela Baccaglini vuole vederci chiaro, provando a intavolare trattative solo con profili di un certo spessore.