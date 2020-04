"Diventa arbitro in un mese": corso on line gratuito

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Sezione Arbitri di Palermo indice un corso arbitri on line gratuito per tutti i giovani dai 15 anni in su che vogliono appassionarsi ad un modo nuovo, e per certi versi diverso, di fare sport e di vivere il calcio. Il corso online avrà la durata di un mese ed affronterà, attraverso video lezioni interattive tenute da arbitri di caratura nazionale, le regole del gioco del calcio, la parte atletica e quella nutrizionale dell’arbitro. Al termine del corso verranno sostenuti gli esami che, una volta superati, abiliteranno i partecipanti alla qualifica di Arbitri di calcio, permettendo loro di dirigere competizioni organizzate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Tutti i giovani potranno iscriversi attraverso il sito ufficiale oppure i canali social della Sezione Aia di Palermo: www.aiapalermo.it Facebook : Aia Palermo Instagram : @aia_palermo Il Presidente Fabio Cigna