Primo ribaltone: Lupo lascia Palermo, ufficiale l'arrivo di Valoti

Fuori Fabio Lupo, dentro Aladino Valoti. A distanza di qualche ora dal match vinto ieri sera con l’Ascoli il Palermo si proietta decisamente al futuro ufficializzando il primo ribaltone della stagione. Insieme all’ex ds del Sudtirol arriva in Sicilia anche il preparatore atletico Claudio Bordon, ex collaboratore di Guidolin. “U.S. Città di Palermo – si legge sul sito del club rosanero - comunica che Aladino Valoti è il nuovo direttore sportivo del club rosanero. Il dirigente, nato ad Alzano Lombardo il 9 gennaio 1966 e proveniente dal Südtirol, da calciatore ha indossato la maglia del Palermo nella stagione 2001-2002".

Insieme a Valoti torna a far parte dello staff rosanero anche Bordon, che ha già lavorato nel Palermo come preparatore atletico dal 2004 al 2008 sotto la guida tecnica di Guidolin contribuendo alla storica promozione in A e alla prima qualificazione alla Coppa Uefa. "Ad Aladino Valoti - si legge sul sito - il benvenuto ed a Claudio Bordon il bentornato del Patron Maurizio Zamparini, del Presidente Giovanni Giammarva e dell’intera famiglia rosanero. A Fabio Lupo un ringraziamento per il lavoro svolto per la società in un momento molto difficile”.

Di questi sette mesi di Lupo a Palermo si ricorderanno sicuramente i colpi polacchi, l’acquisto di Coronado, del gigante Moreo, ma anche i nobili tentativi di aver quantomeno provato a portare in Sicilia giovani interessanti come Lobotka o Haksabanovic. Un’esperienza iniziata nei migliori dei modi, ma finita abbondantemente in anticipo. Lupo ringrazia, saluta e lascia la sua eredità ad Aladino Valoti.