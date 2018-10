Ad Maiora Prizzi dall’inferno al paradiso: Menfi rimontato dallo 0-2

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ad Maiora Prizzi, il cuore oltre l’ostacolo! Ai ragazzi del Presidentissimo Pietro Cannatella piacciono i triller, ed ieri al Comunale di Prizzi per l’esordio nel Campionato Regionale di Serie C2 ,la formazione di coach Massimo Rappa ha rischiato tanto nella prima frazione di giuoco, quando nei primi 5 minuti si e’ trovata sotto 0-2 contro la tenace compagine dell’Ares Menfi 2011 neo promossa. La formazione prizzese, vuoi per l’emozione, vuoi per l’incognita dell’esordio, (non si conosceva l’avversario), la formazione di mister Bursi si e’ dimostrata una squadra molto quadrata e tenace, e’ partita molto forte ,quando al 2° minuto grazie ad un’azione manovrata tra Cristian Buscaglia e Vito Bivona, ha visto quest ultimo da posizione defilata a destra, lasciar partire un diagonale preciso sul palo opposto che ha battuto l’incolpevole Salvatore Amato.

I ragazzi di Massimo Rappa hanno cercato di reagire,non riuscendo a trovare la profondita’ giusta, anzi e’ proprio la compagine menfitana a raddoppiare dopo appena tre minuti grazie ad un’azione che parte dal guardiapali ospite Mauceri che trova in avanti il bomber Cristian Buscaglia che riesce a liberarsi del suo marcatore e infilare con un tiro a mezz altezza, doppio svantaggio e gelo che cala sul Comunale. A questo punto mister Massimo Rappa chiama il time out, cercando di trovare l’assetto che assicuri piu’ equilibrio e i ragazzi cercano di giocare in maniera piu’ ordinata; il match scorre tra momenti di equilibrio con la formazione giallo nera di casa che cerca di ridurre le distanze e gli ospiti che cercano di chiuderla. Non c’e’ un attimo di sosta,la gara e’ veloce, con entrambe le squadre che spendono tanto in energie. Allo scadere del primo tempo, e’ Samuel Mistretta per gli ospiti che ha una occasione importante su tiro libero, ma la palla finisce al lato della porta di Amato.

Nella ripresa l’Ad Maiora scende in campo con un altro piglio e gia’ al 1° arriva il goal che riduce le distanze con il forte Riccardo Di Franco, difensore con il vizietto del goal che trova con un tiro ravvicinato,la deviazione giusta che batte Mauceri, 1-2 e ancora c’e’ un tempo intero per recuperare. La gara e’ bella,avvincente, vibrante,corretta e le azioni si susseguono da entrambi i fronti, con i giallo-blu ospiti che cercano il contropiede giusto ,ma ci pensa Amato ad essere strepitoso in alcune azioni importanti, dall’altra Nicola Tuzzolino colpisce una traversa clamorosa al 5° con un tiro a colpo sicuro, sfortunato il difensore prizzese,grande prestazione la sua alla fine dei 60 minuti, un gladiatore. Il pareggio che tranquillizza il numeroso pubblico prizzese arriva al 15°, quando su una punizione dal limite per l’Ares Menfi, vi e’ una ripartenza micidiale grazie a Tuzzolino (strepitoso oggi) che parte in velocita’ in contropiede e dalla sinistra supera un avversario, scaricando palla ad Alessandro Rao che arriva dalla parte opposta e sull’uscita disperata di Mauceri, infila la palla del pari, 2-2. Il goal del sospirato sorpasso arriva al 20° quando, grazie ad un’azione ben manovrata e veloce tra Di Franco,Tuzzolino e Rao, e’ proprio il bravo Alessandro che si smarca per vie centrali e fa partire un rasoterra chirurgico alla destra del portiere ospite che regala il vantaggio facendo esplodere di gioia i tifosi prizzesi, e’ 3-2.

Gli ultimi dieci minuti sono da pathos, con i gialloblu ospiti che inseriscono il portiere-volante per riequilibrare il match e hanno delle occasioni importanti in contropiede, ma Amato e’ sicuro tra i pali, mentre allo scadere arriva il contropiede giusto che chiude il match,grazie ad una ripartenza veloce di Alessandro Rao in contropiede,subendo un fallo, l’azione continua e ci pensa il bomber Gioacchino Ringo a depositare in rete il pallone per il finale 4-2. Dopo pochi istanti, il triplice fischio finale del bravo arbitro nisseno Luciano Antonio Fabio che ha ben diretto la gara tra due buone squadre e che ha fatto sicuramente divertire il pubblico presente.

AD MAIORA PRIZZI-Ares Menfi 2011 = 4-2 (0-2)

Le Formazioni in campo:

AD MAIORA PRIZZI: S.Amato,G.Calamia,R.Di Franco,N.Tuzzolino,Rizzuto,N.Riggio,L.Reale,A. Rao,G. Fucarino,G.Ringo,A. Collura,G. Siragusa. All. Massimo Rappa

Ares Menf 2011: P.Mauceri,P.Landi,P.Monaco,C.Buscaglia,G.Lanzarone,F.Carelli,V.Bivona,C.Bivona,S.Mistretta,G.Giarraputo. All. Bursi.

Arbitro: Sig Luciano Antonio Fabio di Caltanissetta.

Marcatori: 2° pt V.Bivona (AM), 5°pt C.Buscaglia(AM); 1° st R.Di Franco(AD), 15° st – 20° st A.Rao (AD), 30° st G. Ringo(AD).