Calcio, esordio del Prizzi in Coppa Italia: trasferta a San Giovanni Gemini

Ci siamo quasi, la formazione prizzese dell’Ad Maiora si appresta a scendere in campo per il primo turno della Coppa Italia. Esordio in trasferta per la simpatica compagine dei Monti Sicani al Polivalente di San Giovanni Gemini contro il Gemini Futsal , fischio di inizio alle ore 16.00. Ai nostri microfoni abbiamo sentito le impressioni del Tecnico palermitano Massimo Rappa: “Il test di sabato è al momento una incognita. In un mese abbiamo disputato solo due amichevoli e per problemi di varia natura non abbiamo potuto fare una preparazione adeguata. La rosa ha un potenziale di tutto rispetto ma dal punto di vista del gioco da esprimere,siamo ancora in piena fase di apprendimento. La partita di Coppa Sicilia fornirà indicazioni molto utili”.

Le dichiarazioni del Presidentissimo Pietro Cannatella, raggiante per l’esordio di sabato in Coppa Italia a San Giovanni Gemini in un derby che promette spettacolo. " Si inizia a fare sul serio, adesso toccherà al campo parlare. Il mio auspicio per la nuova stagione è quello che i sacrifici fatti dietro la scrivania vengano ricompensati in campo , ma sono sicuro che con testa, gambe e cuore da parte di tutti possiamo raggiungere nuovi traguardi.