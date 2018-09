Academy Santa Flavia e Porticello vincono la Pupo cup 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo tre giorni intensi si è conclusa la prima edizione della Pupo Cup – Coppa Totosemplice.it. Adelaide Maggiore, presidente dell’Associazione “La Città che Vorrei” Santa Flavia, il consigliere comunale Daniele Marino, Pietro Zizzo del blog Roads To Solanto Santa Flavia, Tommaso Castronovo presidente dell’Academy Santa Flavia, organizzatori dell'evento, ringraziano tutti i partecipanti sia per quanto riguarda il settore giovanile con le compagini di Academy Santa Flavia, Bagheria Città delle Ville e Atletico Palermo sia il settore open con le rappresentanze delle frazioni di Santa Flavia, Porticello, Sant’Elia e la squadra del Pupo formata da cittadini e membri dell’amministrazione di Santa Flavia. Si ringrazia per la collaborazione Antonina Imboccari, presidente dell'Associazione Turistica Pro Loco Santa Flavia, l’ANCI Sicilia Giovani, Tony Ciauri per l’animazione, Giuseppe Filippone e Salvo Scaduto per l’arbitraggio. Un ringraziamento a tutta l’amministrazione comunale politica e tecnica e il Sindaco Salvatore Sanfilippo per la partecipazione alla manifestazione. Un sentito ringraziamento agli sponsor, che hanno permesso la realizzazione di questa competizione, in particolar modo a Giovanni Barcelletti della rivista Totosemplice.it.

RisultatI finali del Torneo Giovanile – Classe 2005: 1° Classificato Academy Santa Flavia (maglia gialla) - punti 7 2° Classificato Bagheria Città delle Ville - punti 5 3° Classificato Academy Santa Flavia (maglia nera) - punti 4 4° Classificato Atletico Palermo - punti 0 Sono stati assegnati i seguenti premi: Miglior Portiere, Barreca Francesco - Academy Santa Flavia (maglia gialla) Miglior Marcatore, Fulvo Gabriele – Academy Santa Flavia (maglia gialla) Miglior Giocatore, Martorana Andrea – Bagheria Città delle Ville Risultati finali del Torneo Open nel quale è risultato vincitore il team Porticello per migliore differenza reti 1° Classificato Porticello - punti 6 2° Classificato Sant’Elia - punti 6 3° Classificato Pupo - punti 6 4° Classificato Santa Flavia - punti 0 Sono stati assegnati i seguenti premi: Miglior Portiere, Storniolo Giuseppe - Porticello Miglior Marcatore, Salvatore Lo Cascio – Sant’Elia Miglior Giocatore, Nini D’Amaro – Santa Flavia Vi Aspettiamo il prossimo anno.

Gallery