L'Ac Festina lente parteciperà alla 103esima Targa Florio

L'associazione culturale Festina lente non ha ancora somatizzato l'ottimo successo conseguito la scorsa domenica, dai piloti Rocco Aiuto, decimo assoluto al traguardo ed a fine gara passato addirittura al nono posto, grazie alla squalifica di un concorrente piazzatosi nelle prime posizioni, risultato che gli ha valso anche la vittoria nel Gruppo C/Nazionale e nella Classe C/Nazionale 3.0 e Ignazio Amato, 38° assoluto e vincitore del gruppo Racing Start Plus e della Classe Racing Start 2.0 che si presenta una nuova ed importantissima occasione per mettersi in luce.

"Saremo presenti anche alla 103^ edizione della Targa Florio - dice il presidente Rosario Lo Cicero Madè - con due equipaggi e precisamente quello della BMW 2002 Ti formato da Pierluigi Fullone - Michele Gargano, iscritti tra le storiche e quello della Renault Clio 2.0, formato da Santo Randazzo - Pietro Zito, iscritti in Gruppo N, tra le vetture moderne. Fullone ha sempre fatto bene alla Targa Florio ed è ormai un pilota esperto e stimato nell'ambiente, perchè considerato tra i più veloci e sarà coadiuvato alle note dall'altrettanto esperto Michele Gargano, oltretutto Conservatore del Museo della Targa Florio di Collesano. Discorso a parte - prosegue Madè - merita l'inedita coppia palermitana formata da Randazzo - Zito che saranno al via, con una certa goliardia, al volante di una vettura non proprio da Rally, perchè concepita per gli slalom. Contiamo comunque - conclude Rosario Lo Cicero Madè - di fare il nostro meglio, certi del valore assoluto dei nostri Piloti e dei loro Navigatori".

